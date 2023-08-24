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США ввели новые санкции против России: под ограничения попал лагерь "Артек"

Четверг 24 августа 2023 17:19
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США ввели новые санкции против России: под ограничения попал лагерь "Артек" Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 августа, ввели новые ограничения против России. Под санкции попали 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Кто попал под ограничения

  • Агеева Ирина Анатольевна - Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;
  • Чалаев Замид Алиевич - российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;
  • Черкасова Ирина Александровна - Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;
  • Федоренко Константин Альбертович - Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";
  • Кадырова Аймани Несиевна - мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;
  • Хучиев Муслим Магомедович - председатель правительства Чеченской Республики;
  • Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;
  • Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета;
  • Пятых Галина Анатольевна - Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области;
  • Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";
  • Мансур Муссаевич Солтаев - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также США ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек". Под ограничения также попал общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Что этому предшествовало

Сегодня президент Джо Байден заявил, что США вместе с другими странами мира работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за развязанную войну.

"И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи", - заявил Байден.

Вывоз украинских детей в Россию

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

По делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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