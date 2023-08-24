Праздник свободных и сильных людей. Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина", - сказал он.

Зеленский отметил, что в большой войне нет маленьких, ненужных или неважных дел.

Он поблагодарил воинов, которые стали на защиту Украины, а также семьи, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее.

"Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит по телефону или пишет такое важное "Как ты?", чтобы услышать такое желанное "Все хорошо!" Такое ценное "Я тебя люблю"… "Наш сын сделал вчера первый шаг"... "Дочка сегодня сказала: "Папа"..." - сказал он.

Президент поблагодарил тех, кто обеспечивает в стране связь, ведь это больше, чем просто коммуникация. Речь идет о связи с жизнью и словах поддержки и благодарности. И, к сожалению, словах, наиболее болезненных на войне: "Его больше нет…"

"Многие украинцы потеряли из-за войны близких. Герои, благодаря которым мы не потеряли Украину. Я благодарю и кланяюсь перед каждым и каждой из них", - добавил он.

Зеленский отметил, что нашим защитникам помогает одна дополнительная уникальная броня - броня человечности и искренности. Речь идет и о детских картинках, которые можно увидеть в каждой бригаде. Ведь дети, даже незнакомые, поддерживают наших воинов.

Президент отметил, что именно дети - это главная цель наступления: "Потому что позади - именно вы, наши дети. Украинские дети, именно вы, кто создает эти рисунки. И я хочу сказать тебе - каждому мальчику и каждой девочке: ты не представляешь, насколько это важно, когда ты поддерживаешь наших бойцов. Я благодарю тебя!"

Он благодарит каждую украинскую мать, для которой Украина есть и останется домом. Несмотря на то, что из-за войны пришлось уехать: "И когда в любой стране мама дает своему ребенку книгу на украинском, чтобы ребенок не потерял себя и своего, когда мама учит украинскому, когда переживает за Украину и ждет новостей из Украины, ждет, чтобы можно было вернуться, - это самое важное. Потому что вы важны. Все украинцы! Где бы не пришлось сейчас быть".

Президент поблагодарил всех украинских учителей, которые строят образованное будущее даже там, где враг разрушил школы. Он благодарит украинских медиков, которые спасают тысячи жизней.

"Прошлой зимой мы пережили массированные ракетные атаки, угрозу блекаута. Были разные моменты. Когда города стояли в темноте. Когда был холод. Была и несгибаемость. И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда было и громкое "Слава Украине!", " Слава украинским электрикам!", поднимали бокалы за ПВО и наших энергетиков", - вспомнил он.

Но, к сожалению, есть семьи, которые не дождались домой отца, сына, брата… Речь идет об электрике, работнике ремонтной бригады, спасателе, полицейском, пожарном… Всех, кто погиб во время исполнения служебных обязанностей, но не позволил российской тьме сломать нас, наше государство, свободу и независимость.

Президент поблагодарил украинских журналистов, ведь новости были с нами и в свете, и в темноте, с нами была правда. Мир слышал Украину.

Отдельно он упомянул тех, о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем.

"Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "аисты", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стуны". Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота - крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто совершает самые сложные операции. Спасибо вам! Вы все важны!" - сказал он.

Президент также поблагодарил тех, кто разминирует наши территории, засевает поля и собирает урожай, несмотря на обстрелы, а также доставляет его по стране, чтобы у нас был хлеб. Кто, несмотря на опасность, везет украинское зерно во многие другие страны, чтобы в мире не было голода.

Зеленский отметил, что важен каждый, кто работает и дает работу другим, а также платит налоги, за которые обеспечивается будущая победа. Каждый, кто организует собрание и поддерживает огонь волонтерства. Каждый, кто тренирует наших воинов. Кто обеспечивает славу Украине спортивными победами. Кто открыл дверь собственного дома и приютил тех, кто потерял свой дом.

Он благодарит и тех, кто рождает для украинцев мотивирующие строки, кладет их на прекрасную музыку, исполняет эти песни для бойцов на фронте, для раненых в госпитале, на благотворительных концертах в мире. В мире, который борется бок о бок с нами.

Также важен каждый, кто пережил оккупацию и держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации, но держит наш флаг так, чтобы оккупант не нашел. Кто ждал и кто дождется Украины. Кого ранили, кто потерял конечности, но не потерял себя. Кто пережил плен, у кого забрали свободу, но не волю. Кто не потерял Украину в себе. Кто вернулся и продолжает драться. И те, кто вернется. Обязательно.

"Все, кто доказал: все нужны, все важны - и люди, и действия, и слова. Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!" - добавил президент.

День Независимости

Украина провозгласила независимость ровно 32 года назад. Этому историческому дню предшествовал долгий путь борьбы. О том, как Украина боролась за свою свободу, - читайте в материале РБК-Украина.

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