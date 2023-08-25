ГУР провело операцію в Криму, а США ввели нові санкції проти РФ: новини за 24 серпня

Вчора, 24 серпня 2023 року, бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію в Криму. А Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії.

Війна Росії проти України: останні новини

У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові

У ході спецоперації українські розвідники висадились на території Криму та вивісили там прапор України.

Вчора вночі в Криму відбулася операція ГУР за підтримки ВМС. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

"Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", - сказано у повідомленні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські розвідники провели спецоперацію у Криму. Проте говорити про визволення півострова поки зарано.

США ввели нові санкції проти Росії: під обмеження потрапив табір "Артек"

Сполучені Штати Америки вчора, 24 серпня, ввели нові обмеження проти Росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір "Артек".

Хто потрапив під обмеження

Агєєва Ірина Анатоліївна - Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич - російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна - Уповноважений з прав дитини в Ростовській області РФ;

Федоренко Костянтин Альбертович - Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр "Артек";

Кадирова Аймані Несіївна - мати глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович - голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович - начальник штабу "Юнармії" в Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович - "ректор" Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна - Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна - так звана "міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області";

Мансур Мусаєвич Солтаєв - Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також США ввели санкції проти Федеральної державної бюджетної освітньої установи "Міжнародний дитячий центр "Артек". Під обмеження також потрапив громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Падіння літака Пригожина: Пентагон вважає версію з ППО неточною

США вважають, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.

Прес-секретар Пентагону США Пет Райдер прокоментував дані про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".

"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер.

За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.

"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнера" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив бригадний генерал.

Окрім "Тріумфу" у Криму вчора було пошкоджено три російські С-300 в Херсонській області, - Гуменюк

У середу було знищено не лише російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" в Криму. Ще три ворожі пускові установки С-300 були знищені чи пошкоджені в Херсонській області.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що комплекс С-400 - це потужний засіб протиповітряної оборони, якого тепер ворог позбавлений. При цьому це не єдиний засіб захисту окупантів.

"Вони (росіяни - ред.) ще мають багато зброї, яку нам доведеться нищити. Тому сезон бавовни триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. І оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що поки зарано підбивати підсумки, адже попереду багато роботи.

Свято вільних та сильних людей. Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Він подякував кожному, хто забезпечує нашу перемогу.

"Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності - незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це - незалежна Україна", - сказав він.

Зеленський зазначив, що у великій війні немає маленьких, непотрібних чи неважливих справ.

Він подякував воїнам, що стали на захист України, а також родинам, що їх виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її.

Ракети для ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина вчора, 24 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.

У новий пакет допомоги увійшли:

10 систем виявлення дронів;

Ракети для ЗРК Patriot;

40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros;

510 000 патронів до вогнепальної зброї.

Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:

90 систем виявлення дронів;

42 вантажівки Zetros;

31 мільйон патронів до вогнепальної зброї.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16

Норвегія пообіцяла надати Україні винищувачі F-16. Точна кількість наразі невідома.

"У нас три країни, які погодилися передати Україні після тренування F-16 - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - розповів президент Володимир Зеленський.

Він подякував голові норвезького уряду за важливе та історичне рішення поставити літаки для українських військових.

При цьому президент подякував США, оскільки F-16 розробили саме там.

Удар по Дніпру в січні 2023 року. СБУ з'ясувала імена всіх причетних військових РФ

Служба Безпеки України з'ясувала імена всіх військовослужбовців полку, який знищив будинок в Дніпрі в січні 2023 року.

За словами заступника очільника СБУ Сергія Наумюка, вдалось ідентифікувати імена військовослужбовців 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ.

"Встановити вдалося командира, начальника штабу, штурманів і навіть інженера. Командиру полку Олегу Тимошину вже оголошено підозру", - сказав Наумюк.

Він зауважив, що майже всім росіянам зі списку загрожує довічне ув'язнення.

Залужний сказав США, що Україна на порозі прориву фронту, - WSJ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів офіційним представникам США, що українські сили перебувають на порозі прориву.

Як пише видання, офіційні особи США та України впродовж кількох тижнів вели інтенсивні дебати щодо стратегії та тактики контрнаступу ЗСУ. Зокрема американці закликали українців зосередити свої сили, щоб спробувати прорвати оборону Росії та вийти до Азовського моря.

У США вважають, що обсяг військової техніки, яку було передано Україні, достатній для контрнаступу і навряд чи залишиться на тому самому рівні у 2024 році.

Як розповів неназваний американський чиновник, під час однієї з розмов з американцями Залужний відповів: "Ви не розумієте природу цього конфлікту". Водночас він заявив, що наразі українські війська знаходяться на порозі прориву, однак не уточнив деталі.

Без опадів, на півдні температура прогріється до +32: погода на сьогодні

Сьогодні, 25 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, втім без опадів. На півдні, на Прикарпатті й Закарпатті повітря прогріється до +32 градусів.

"Мінлива хмарність.Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 27-32", - пише Український гідрометеорологічний центр.

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