Удар по Днепру в январе 2023 года. СБУ выяснила имена всех причастных военных РФ

Служба Безопасности Украины выяснила имена всех военнослужащих полка, уничтожившего здание в Днепре в январе 2023 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель главы СБУ Сергей Наумюк.

По его словам, удалось идентифицировать имена военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.

"Установить удалось командира, начальника штаба, штурманов и даже инженера. Командиру полка Олегу Тимошину уже объявлено подозрение", - сказал Наумюк.

Он отметил, что почти всем россиянам из списка грозит пожизненное заключение.

Следует отметить, что Тимошин также отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Удар по Днепру в январе 2023

Трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома рухнул.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

По состоянию на 19 января было известно о 46 погибших, среди них трое детей, и 75 раненых (среди них 13 детей).

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