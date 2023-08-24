В Воздушных силах рассказали, чем россияне ночью атаковали Днепр

Российские оккупанты этой ночью атаковали Днепр с помощью ракет. Они запускали их из Крыма, Ростовской области и района оккупированного Токмака Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, в районе Токмака враг размещает С-300 и обычно оттуда наносит удары по Днепропетровской области зенитными управляемыми ракетами по земле.

"Далее из Ростовской области зафиксированы пуски двух ракет "Искандер-М". Это баллистика. Знаем, что такое баллистика, насколько это опасно и как мало времени, чтобы отреагировать на эту угрозу", - сказал спикер.

Из Крыма захватчики запустили крылатую ракету "Искандер-К", которую наши Силы обороны сбили в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

Обстрел Днепра

Во время воздушной тревоги ночью в Днепре прогремели взрывы, также сообщалось о работе ПВО в регионе.

Россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего пострадали семь человек. Разрушениям подвергся транспортный объект, два жилых дома, 3 автобуса и несколько автомобилей. Также повреждения получил банк, гостиница, заправка, админздание и еще ряд объектов.

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