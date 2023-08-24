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Подразделения СБУ за неделю уничтожили 13 танков и 10 складов из БК россиян

Украина, Четверг 24 августа 2023 14:20
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Подразделения СБУ за неделю уничтожили 13 танков и 10 складов из БК россиян Фото: подразделения СБУ за неделю уничтожили 13 танков россиян и 10 складов из БК (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ко Дню Независимости воины Службы безопасности Украины обновили недельную статистику вражеских потерь. В частности, были уничтожены 13 российских танков, 9 артсистем и 10 складов из БК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, бойцы ЦСО "А" СБУ всего за неделю поразили 7 танков, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексов радиоэлектронной борьбы, 24 авто, 3 системы ПВО, 10 складов из БК.

Кроме того, Департамент военной контрразведки за это время пополнил вражеские потери еще двумя танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЭБ "Поле-21", "Уралом" с боеприпасами и четырьмя грузовиками.

А специалисты Департамента кибербезопасности "отключили" два комплекса наблюдения "Муром" и один "Гренадер", еще одну РЭБ, а также уничтожили антидроновый расчет и БМП.

Отличились и контрразведчики СБУ. За неделю они ювелирно уничтожившие два танка Т-90 и столько же Т-72, вражескую САУ и бронированные машины.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 340 российских оккупантов, таким образом противник с начала полномасштабного вторжения в нашу страну потерял уже 259 160 военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 23 ББМ, 3 системы ПВО и 20 БПЛА врага.

В частности, на Таврическом направлении украинские военные за сутки "отминусовали" 234 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и пункт управления врага.

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