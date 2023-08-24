Зеленский подтвердил, что Норвегия согласилась передать Украине F-16
Норвегия пообещала предоставить Украине истребители F-16. Точное количество пока неизвестно.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
"У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16 - Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам", - рассказал Зеленский.
Он поблагодарил главу норвежского правительства за важное и историческое решение поставить самолеты для украинских военных.
При этом президент выразил благодарность США, поскольку F-16 разработали именно там.
В то же время Зеленский ответил на вопрос, не мало ли самолетов получит Украина.
"Сложно будет говорить о количестве. Я считаю, что нужно быть благодарным за любое количество. И с чего вы взяли, что будет так мало? Посмотрим", - заявил он.
В свою очередь премьер Норвегии уточнил, что страна сейчас предоставит два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов.
"Сейчас мы выделяем два истребителя для учебной миссии и будем рассматривать оставшиеся. Их не так много, но, надеюсь, мы сможем их передать Украине", - сказал он.
Что предшествовало
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В общем страна имеет на вооружении 57 таких самолетов.
При этом недавно поставки в Украину американских истребителей анонсировали Дания и Нидерланды. В общем они хотят предоставить 61 самолет.
Первую группу F-16 власти Дании пообещали поставить в Украину до конца 2023 года.
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