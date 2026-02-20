Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией

Украина готова к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета.

"Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. Они - агрессор. Все это признали. Это не изменилось", - подчеркнул он.

Президент отметил, что многие страны-посредники или те, которые пытались быть посредниками с начала полномасштабной войны, а также другие страны признают Россию агрессором.

"Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. "Стоим там, где стоим" - это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", - заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что предложение страны-агрессора является не компромиссом, а терроризмом и ультиматумом.

"Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова - это терроризм. "Я готов вас не убивать - отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум", - подчеркнул президент.