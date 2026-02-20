ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией

Украина, Пятница 20 февраля 2026 12:34
UA EN RU
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина готова к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Читайте также: На какое соглашение с Россией не пойдет Украина: категорический ответ Зеленского

"Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. Они - агрессор. Все это признали. Это не изменилось", - подчеркнул он.

Президент отметил, что многие страны-посредники или те, которые пытались быть посредниками с начала полномасштабной войны, а также другие страны признают Россию агрессором.

"Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. "Стоим там, где стоим" - это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", - заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что предложение страны-агрессора является не компромиссом, а терроризмом и ультиматумом.

"Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова - это терроризм. "Я готов вас не убивать - отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум", - подчеркнул президент.

Вопрос территорий

В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны.

Украине и РФ не удается договориться о мире, поскольку позиции Киева и Москвы в вопросе территорий расходятся. Страна-агрессор путем дипломатии хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.

При этом Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.

Отметим, Зеленский написал в соцсетях, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей: среди целей был Юсов
Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей: среди целей был Юсов
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"