Россия в октябре обрушила на Украину рекордное количество КАБов
В прошлом месяце российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиационными бомбами по территории Украины. В октябре было сброшено более 5 тысяч КАБов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерстве обороны Украины в Telegram.
По данным Минобороны, в октябре российские войска существенно усилили воздушные атаки, резко увеличив количество ударов управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям украинских военных и прифронтовых городах.
Только за прошлый месяц враг сбросил 5 328 КАБов - это самый высокий показатель с начала 2025 года.
Всего за десять месяцев этого года российские войска уже сбросили около 40 тысяч авиабомб, что равно общему количеству за весь 2024 год.
"Воздушный террор растет", - говорится в сообщении.
Удары КАБами
Напомним, недавно российская армия впервые атаковала Одесскую область управляемыми авиабомбами. Это произошло во время воздушной атаки 24 октября.
По данным военных, регион атаковали тремя КАБами. Две авиабомбы сбили, еще одна упала на открытом участке местности.
В Главном управлении разведки Минобороны ранее сообщали, что Россия начала серийное производство авиабомб с модулями планирования и коррекции (УМПК).
Такие боеприпасы известны под названиями "Гром-1" и "Гром-2", однако имеют одинаковые характеристики - радиус действия составляет 150-200 км. Во время последних испытаний дальность полета достигала 193 км.
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, первые удары такими авиабомбами были зафиксированы по Днепру, а сейчас Россия применяет их и против других украинских городов.
Подробнее обо всем, что известно об этом очередном российском оружии терроризма - в материале РБК-Украина.