Россия в октябре обрушила на Украину рекордное количество КАБов

В прошлом месяце российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиационными бомбами по территории Украины. В октябре было сброшено более 5 тысяч КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерстве обороны Украины в Telegram.

По данным Минобороны, в октябре российские войска существенно усилили воздушные атаки, резко увеличив количество ударов управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям украинских военных и прифронтовых городах. Только за прошлый месяц враг сбросил 5 328 КАБов - это самый высокий показатель с начала 2025 года. Всего за десять месяцев этого года российские войска уже сбросили около 40 тысяч авиабомб, что равно общему количеству за весь 2024 год. "Воздушный террор растет", - говорится в сообщении.