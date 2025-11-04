ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов

Вторник 04 ноября 2025 09:06
UA EN RU
В России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов Фото: в России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководитель ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Сразу два предприятия - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки дронов этой ночью", - заявил Коваленко.

Он также отметил, что россияне сообщают о перебоях с электричеством в отдельных районах Курской области.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ ночью после взрыва был поврежден местный нефтехимический завод. Ранее там объявлялась "дроновая опасность".

Позже мэр города подтвердил, что взрыв произошел в цехе водоочистки АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", частично произошел обвал цеха, никто не пострадал. Он добавил, что причины взрыва устанавливаются.

Кроме того, в ночь на 4 ноября жители российских Липецка и Нижнего Новгорода жаловались на взрывы, работало ПВО. Не работали аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары. Также вечером 3 ноября в некоторых российских городах пропал свет.

Предыдущей ночью, 3 ноября, Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.

Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

На днях глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские силы нанесли уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России. По его словам, только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Дрони
Новости
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа