Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября

В госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в этом сезоне в рамках инициативы запустят программу "Теплая зима" - единовременное пособие в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых граждан.

Также предусмотрена выплата по 1 000 грн всем украинцам - как взрослым, так и детям, - и проект "Укрзализныця 3000", который обеспечит бесплатные путешествия по железной дороге в пределах 3 000 км в "низкий" сезон.

По оценкам Минсоцполитики, программой "Теплая зима" воспользуются около 660 тысяч человек, на что в бюджете заложено 4,4 млрд грн. Выплаты будет проводить Пенсионный фонд Украины, а средства можно будет использовать на одежду, обувь и медикаменты.

В то же время программа с единовременной выплатой 1 000 грн, по прогнозам, охватит не менее 10 миллионов граждан. Подать заявление на получение помощи можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Улютин подчеркнул, что цель правительственной инициативы - не только поддержать население в зимний период, но и стимулировать внутренний рынок, ведь большинство средств украинцы будут тратить на товары отечественного производства и оплату коммунальных услуг.