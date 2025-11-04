ua en ru
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября

Украина, Вторник 04 ноября 2025 10:38
UA EN RU
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября Фото: Денис Улютин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В госбюджете на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен на реализацию программ зимней поддержки, которыми смогут воспользоваться более 15 миллионов украинцев.

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в этом сезоне в рамках инициативы запустят программу "Теплая зима" - единовременное пособие в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых граждан.

Также предусмотрена выплата по 1 000 грн всем украинцам - как взрослым, так и детям, - и проект "Укрзализныця 3000", который обеспечит бесплатные путешествия по железной дороге в пределах 3 000 км в "низкий" сезон.

По оценкам Минсоцполитики, программой "Теплая зима" воспользуются около 660 тысяч человек, на что в бюджете заложено 4,4 млрд грн. Выплаты будет проводить Пенсионный фонд Украины, а средства можно будет использовать на одежду, обувь и медикаменты.

В то же время программа с единовременной выплатой 1 000 грн, по прогнозам, охватит не менее 10 миллионов граждан. Подать заявление на получение помощи можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Улютин подчеркнул, что цель правительственной инициативы - не только поддержать население в зимний период, но и стимулировать внутренний рынок, ведь большинство средств украинцы будут тратить на товары отечественного производства и оплату коммунальных услуг.

Программа "зимней поддержки" украинцев

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая заработает уже в декабре.

"Я поставил задачу Кабинету Министров в ближайшие недели завершить разработку программы и представить ее детали до 15 ноября, чтобы люди могли воспользоваться помощью уже в этом году", - сообщил Зеленский в своем видеообращении.

Тогда премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство уже определило основные направления и составляющие программы.

Ранее министр социальной политики Денис Улютин уточнил, что украинцы смогут получить денежную помощь от 1000 до 6500 гривен - в зависимости от категории и потребностей.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

