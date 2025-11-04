Украинские дроны ударили по НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области, - источники

Украинские защитники при помощи дронов атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Для удара использовали десятки беспилотников.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки.

По словам собеседников, атака произошла в ночь на 4 ноября. Дронами управляли операторы ГУР Минобороны, ВСУ и Сил спецопераций.

Для удара воины задействовали более пятидесяти дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.

Источники уточнили, что атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предварительных атак.

Об ударе по НПЗ в Кстово также сообщал ряд российских Telegram-каналов. На видео, которые появились в сети, были зафиксированы взрывы и пожар на объекте.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, обеспечивающий, в частности, Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.

Мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет примерно 17 млн тонн в год.

Завод выпускает более 50 видов продукции, включая автомобильное, авиационное и дизельное топливо, а также нефтебитумы, парафины и другие нефтепродукты.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора.