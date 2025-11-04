Идут ожесточенные бои. В ГУР рассказали детали операции в Покровске

Фото: в ГУР рассказали детали операции в Покровске (Getty Images)

Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", - говорится в сообщении ГУР. Отмечается, что после успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения. Также продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР. Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. "В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются. Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", - добавили в ГУР.