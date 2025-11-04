Новую программу МВФ для Украины могут утвердить в январе 2026 года, - Марченко

Согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть финализировано в январе 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время общения с журналистами.

По его словам, перенос сроков с декабря возможен по причинам, которые не связаны с Украиной, а скорее вызваны внутренними операционными процессами Фонда.

"Миссия МВФ будет (в Украине - ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины - согласование программы в декабре", - сказал он.

Марченко отметил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением ЕС "репарационного кредита". В то же время формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования госбюджета из других источников, частью которых является и "репарационный кредит" от ЕС.

Новая программа

Текущая программа сотрудничества Украины с МВФ действует в период 2023-2027 годов. В то же время премьер-министр Юлия Свириденко обратилась в Фонд с предложением подготовить новую программу. В МВФ рассматривают возможность заменить действующую программу новой, адаптированной к нынешним экономическим условиям.

В настоящее время Украина и МВФ уже ведут переговоры по параметрам будущей программы, а окончательное решение будет зависеть от согласования реформ и источников финансирования.