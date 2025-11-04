ua en ru
Новую программу МВФ для Украины могут утвердить в январе 2026 года, - Марченко

Украина, Вторник 04 ноября 2025 12:12
Новую программу МВФ для Украины могут утвердить в январе 2026 года, - Марченко Фото: Сергей Марченко (facebook.com minfin.gov.ua)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Кава

Согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть финализировано в январе 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время общения с журналистами.

По его словам, перенос сроков с декабря возможен по причинам, которые не связаны с Украиной, а скорее вызваны внутренними операционными процессами Фонда.

"Миссия МВФ будет (в Украине - ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины - согласование программы в декабре", - сказал он.

Марченко отметил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением ЕС "репарационного кредита". В то же время формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования госбюджета из других источников, частью которых является и "репарационный кредит" от ЕС.

Новая программа

Текущая программа сотрудничества Украины с МВФ действует в период 2023-2027 годов. В то же время премьер-министр Юлия Свириденко обратилась в Фонд с предложением подготовить новую программу. В МВФ рассматривают возможность заменить действующую программу новой, адаптированной к нынешним экономическим условиям.

В настоящее время Украина и МВФ уже ведут переговоры по параметрам будущей программы, а окончательное решение будет зависеть от согласования реформ и источников финансирования.

Кредит, который Украина не должна возвращать

В Брюсселе отмечают, что Украина не должна будет возвращать эти средства в ближайшие годы. Согласно концепции ЕС, кредит должен быть возмещен Россией - после завершения войны и выплаты репараций Киеву.

"Не существует сценария, при котором Украина должна самостоятельно искать деньги. Она или получит их от России, или не будет возвращать вообще. Для Украины это фактически грант", - цитирует издание слова представителя ЕС.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер приостановил планы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов и предоставлению Украине кредита на 140 млрд евро.

После этого ЕС отложил до декабря принятие решения об использовании этих активов для финансовой поддержки Украины.

