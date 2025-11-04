Турецкий поставщик топлива повышает цены на дизель из-за антироссийских санкций, - СМИ

Турецкий поставщик топлива Guzel Enerji предупредил оптовых клиентов о повышении цен на дизель. Причина - санкции против РФ, которые привели к проблемам с поставками и росту расходов на страхование и финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Один из крупнейших поставщиков топлива с 3 ноября повысил оптовые цены на дизельное топливо из-за западных санкций против нефтяных гигантов РФ "Лукойл" и "Роснефть". Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство.

Турция сильно зависит от поставок дизеля из страны-агрессора. Страна является крупнейшим импортером российского дизельного топлива с 2022 года, когда западные страны отказались от российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Guzel Enerji в своем письме сообщил, что его расходы на импорт дизельного топлива значительно выросли из-за санкций.

Источники агентства рассказали, что турецкие поставщики топлива обратились к местным НПЗ Tupras и SOCAR с просьбой увеличить поставки дизельного топлива. Некоторые из них ищут нероссийские партии дизеля, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

В свою очередь Tupras и SOCAR после введения санкций против РФ закупают больше нероссийской нефти.

Импорт российского дизеля

Отмечается, что импорт российского дизельного топлива в Турцию вырос с 117 000 баррелей в сутки в 2022 году до более 300 000 баррелей в сутки в 2023 и 2024 годах. Бразилия также увеличила импорт российского дизельного топлива в этот период.

Российский нефтепроизводитель "Татнефть" также владеет крупным розничным продавцом топлива в Турции.