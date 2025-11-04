Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении

Европейская Комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

По его словам, нынешний отчет стал для Украины лучшим с 2023 года.

"Мы получили лучшую оценку с 2023 года, и она отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны. Мы также благодарны европейским коллегам за предоставленные рекомендации, которые мы готовы имплементировать качественно и в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами и Евросоюзом", подчеркнул Качка.



Ключевые результаты Отчета

Кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС"

Еврокомиссия зафиксировала прогресс в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также повысила оценку реформ публичного управления, финансового контроля и соответствия экономическим критериям.

Кластер 2 "Внутренний рынок"

Украина получила более высокую оценку за свободу передвижения работников и уровень подготовки в сферах защиты прав потребителей и здравоохранения. Положительно отмечено восстановление рыночного надзора и переход к секторному контролю по стандартам ЕС.

Кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие"

Это направление стало одним из самых динамичных в 2025 году: Украина показала существенный прогресс в шести из восьми разделов, что свидетельствует о способности страны быстро имплементировать acquis ЕС.

Кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение"

Еврокомиссия отметила хороший прогресс в климатической и экологической политике: Украина обновляет Национальный энергетический и климатический план, продолжает реформу системы безопасности энергоснабжения и гармонизирует подходы с европейскими трансъевропейскими сетями.

Кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности"

Украина получила повышенную общую оценку по разделу "Сельское хозяйство", что стало результатом системной работы над адаптацией аграрной политики к нормам ЕС.

Кластер 6 "Внешние отношения"

Украина традиционно демонстрирует высокую согласованность с внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Еврокомиссия зафиксировала хороший прогресс: Киев обеспечил 99% соответствия позициям ЕС и поддержал 79 из 80 деклараций внешней политики.

Украина выполнила предпосылки для открытия трех кластеров переговоров

Качка подчеркнул, что Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной всех предпосылок для открытия переговоров по Кластеру 1, Кластеру 2 и Кластеру 6. Следующими шагами станет выполнение новых рекомендаций Еврокомиссии и дорожных карт в сферах верховенства права, реформы госуправления, демократических институтов и защиты прав национальных меньшинств.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс Украины на пути в ЕС стал возможным благодаря усилиям миллионов граждан. Он отметил, что нынешний отчет Еврокомиссии подтверждает уверенное движение Украины к членству и готовность открыть кластеры 1, 2 и 6.

Зеленский подчеркнул, что даже во время полномасштабной войны страна продолжает внедрять европейские стандарты. Он также призвал ЕС к решительным действиям для устранения искусственных препятствий на пути Украины.

Глава государства отметил, что единство и сила необходимы для успеха европейского проекта и обеспечения мира и безопасности, и подчеркнул готовность Украины работать вместе для укрепления Европы.

Водочас, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что обнародованный сегодня документ подтверждает: Украина демонстрирует устойчивый и последовательный прогресс на пути к членству в ЕС, и это - лучший результат за последние три года.

"Курс на членство в ЕС - среди главных приоритетов Президента, Верховной Рады и Правительства. Мы уверенно движемся к членству в Европейском Союзе. Это цель, которая почти 13 лет назад вывела миллионы украинцев на майданы, которую мы отстояли и закрепили в Конституции", - подчеркнула она.