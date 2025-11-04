Зеленский посетил позиции "Азова" на фронте: говорили об оружии и обороне
Президент Владимир Зеленский посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.
Сейчас подразделение вместе со смежными силами держит оборону на одном из самых горячих отрезков фронта. Глава государства заслушал доклады военных об оперативной ситуации и обсудил с командованием актуальные потребности обороны.
Особое внимание уделили обеспечению оружием, расширению производства дронов, материальному обеспечению бригад и внедрению боевого опыта подразделений НГУ, в частности корпуса "Азов".
Во время визита Зеленский поблагодарил бойцов за службу и вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в боях.
"Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", - сказал президент.
Провальные штурмы РФ в районе Доброполья
Украинские военные неоднократно срывали попытки российских подразделений продвинуться в районе Доброполья Донецкой области. Так, 16 октября защитники Украины отбили атаки оккупантов в районах Шахматного и Владимировки. В результате боев враг понес значительные потери в живой силе и технике.
В тот же день Нацгвардия сообщила о результативных ударах по российским силам на Добропольском направлении - украинские бойцы ликвидировали десятки захватчиков, а также уничтожили несколько танков, бронемашин и автомобилей.
Похожая попытка российского штурма произошла и 13 октября. Тогда противник бросил в наступление 16 единиц тяжелой техники - танки, БМП и МТЛБ. Однако и эта атака завершилась провалом: большая часть бронетехники была уничтожена силами обороны Украины.
По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось достичь успехов.