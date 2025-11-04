Зеленский посетил позиции "Азова" на фронте: говорили об оружии и обороне

Президент Владимир Зеленский посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский написал в Telegram.

Сейчас подразделение вместе со смежными силами держит оборону на одном из самых горячих отрезков фронта. Глава государства заслушал доклады военных об оперативной ситуации и обсудил с командованием актуальные потребности обороны.

Особое внимание уделили обеспечению оружием, расширению производства дронов, материальному обеспечению бригад и внедрению боевого опыта подразделений НГУ, в частности корпуса "Азов".

Во время визита Зеленский поблагодарил бойцов за службу и вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в боях.

"Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", - сказал президент.