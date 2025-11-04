ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский посетил позиции "Азова" на фронте: говорили об оружии и обороне

Украина, Вторник 04 ноября 2025 14:16
UA EN RU
Зеленский посетил позиции "Азова" на фронте: говорили об оружии и обороне Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

Сейчас подразделение вместе со смежными силами держит оборону на одном из самых горячих отрезков фронта. Глава государства заслушал доклады военных об оперативной ситуации и обсудил с командованием актуальные потребности обороны.

Особое внимание уделили обеспечению оружием, расширению производства дронов, материальному обеспечению бригад и внедрению боевого опыта подразделений НГУ, в частности корпуса "Азов".

Во время визита Зеленский поблагодарил бойцов за службу и вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в боях.

"Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским", - сказал президент.

Провальные штурмы РФ в районе Доброполья

Украинские военные неоднократно срывали попытки российских подразделений продвинуться в районе Доброполья Донецкой области. Так, 16 октября защитники Украины отбили атаки оккупантов в районах Шахматного и Владимировки. В результате боев враг понес значительные потери в живой силе и технике.

В тот же день Нацгвардия сообщила о результативных ударах по российским силам на Добропольском направлении - украинские бойцы ликвидировали десятки захватчиков, а также уничтожили несколько танков, бронемашин и автомобилей.

Похожая попытка российского штурма произошла и 13 октября. Тогда противник бросил в наступление 16 единиц тяжелой техники - танки, БМП и МТЛБ. Однако и эта атака завершилась провалом: большая часть бронетехники была уничтожена силами обороны Украины.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, украинские защитники продолжают контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Штурмовикам удалось достичь успехов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Доброполье Азовці Война в Украине
Новости
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место