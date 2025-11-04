Рада одобрила новое основание для отсрочки от мобилизации: кого это касается

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт на один год во время военного положения и уже уволены со службы.

В течение 12 месяцев после увольнения такие граждане не будут подлежать повторному призыву на военную службу по мобилизации, если сами не изъявят желания вернуться на службу.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", дополнив ее новой частью, которая предусматривает соответствующее право на отсрочку.

В Верховной Раде отмечают, что такая норма необходима для урегулирования ситуации, когда молодые военнослужащие после увольнения с контрактной службы теряли право на отсрочку и могли быть мобилизованы снова уже на следующий день после постановки на учет.