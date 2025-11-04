ua en ru
Рада одобрила новое основание для отсрочки от мобилизации: кого это касается

Вторник 04 ноября 2025 15:06
Рада одобрила новое основание для отсрочки от мобилизации: кого это касается Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт на один год во время военного положения и уже уволены со службы.

В течение 12 месяцев после увольнения такие граждане не будут подлежать повторному призыву на военную службу по мобилизации, если сами не изъявят желания вернуться на службу.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", дополнив ее новой частью, которая предусматривает соответствующее право на отсрочку.

В Верховной Раде отмечают, что такая норма необходима для урегулирования ситуации, когда молодые военнослужащие после увольнения с контрактной службы теряли право на отсрочку и могли быть мобилизованы снова уже на следующий день после постановки на учет.

Отсрочка от службы

Напомним, недавно в Украине обновили правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Главное изменение заключается в том, что из этого процесса исключили территориальные центры комплектования (ТЦК).

Начиная с 1 ноября, ТЦК больше не принимают документы от части военнообязанных. Теперь представители отдельных категорий граждан могут подавать заявления на получение или продление отсрочки через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или онлайн-сервис "Резерв+".

По данным Министерства цифровой трансформации, только за первые два дня работы новой системы более 24 тысяч военнообязанных украинцев подали соответствующие обращения.

Также сообщалось, 30 октября Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

