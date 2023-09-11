G20 оконфузилась заявлением об Украине, а Байден может одобрить передачу ATACMS: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 9 сентября:

Новости за 10 сентября:

Скандальная декларация G20

В субботу, 9 сентября, в Индии завершился саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако после ознакомления с декларацией, МИД Украины раскритиковало слабое заявление G20 относительно Украины.

Байден может принять решение о передаче Украине ракет ATACMS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - заявил один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1300 человек

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем, Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что он произошел на глубине 27 км, и сначала оценил магнитуду в 7 баллов.

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло с 1 037 до 1 305 человек.

Украина не признает так называемые "выборы президента" на территории Карабаха

Украина не признает так называемые "президентские выборы" на территории самопровозглашенного Карабаха.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение так называемых "президентских выборов", которые прошли 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика)", - сообщили в МИД.

По словам министерства, проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты ничтожны.

Президент Бразилии захотел "посадить" Зеленского и Путина за стол переговоров с ГА ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил "посадить" Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров в рамках Генассамблеи ООН 19 сентября.

Бразильский лидер считает, что для обсуждения войны в Украине уместным местом является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая состоится 19 сентября.

США намерены создать экономический коридор между Индией и странами Европы

Президент США Джо Байден в рамках саммита G20 инициировал создание железнодорожного и судоходного коридора, объединяющего Индию, страны Ближнего Востока и Европу.

Умеров анонсировал создание новой должности в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Вооруженных силах Украины появится новая должность - военный омбудсмен. Он будет заниматься военными потребностями народа и защитников.

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - заявил Умеров.

Спасатели показали последствия российской атаки на Киев

Российские оккупанты ночью, 10 сентября, атаковали Киев дронами-камикадзе. Спасатели показали, как ликвидировали последствия вражеских ударов.

Спасатели отметили, что обломки вражеских дронов упали в трех районах Киева.

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