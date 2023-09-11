G20 оконфузилась заявлением об Украине, а Байден может одобрить передачу ATACMS: новости за выходные

Лидеры "Большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели достигли консенсуса по совместной декларации, однако часть об Украине оказалась противоречивой. Тем временем американский президент Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 9 сентября:
Оккупанты обстреляли частные дома в Херсонской области;
Россияне из артиллерии обстреляли пограничную деревню в Черниговской области;
В Симферополе произошел пожар в воинской части;
Партизаны в Новой Каховке ликвидировали оккупантов, перевозивших "бюллетени";
Оккупанты размещают солдат в работающих гражданских объектах.
Новости за 10 сентября:
Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится зимой;
Российские оккупанты запустили дроны в сторону Киева;
Украинские бойцы продвинулись еще на 1,5 км в районе Роботино;
Российская авиация сбросила управляемые бомбы на Змеиный.
В субботу, 9 сентября, в Индии завершился саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.
Лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.
Однако после ознакомления с декларацией, МИД Украины раскритиковало слабое заявление G20 относительно Украины.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.
"Решение может быть принято в ближайшее время", - заявил один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.
Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем, Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что он произошел на глубине 27 км, и сначала оценил магнитуду в 7 баллов.
Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло с 1 037 до 1 305 человек.
Украина не признает так называемые "президентские выборы" на территории самопровозглашенного Карабаха.
"Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение так называемых "президентских выборов", которые прошли 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика)", - сообщили в МИД.
По словам министерства, проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты ничтожны.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил "посадить" Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров в рамках Генассамблеи ООН 19 сентября.
Бразильский лидер считает, что для обсуждения войны в Украине уместным местом является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая состоится 19 сентября.
Президент США Джо Байден в рамках саммита G20 инициировал создание железнодорожного и судоходного коридора, объединяющего Индию, страны Ближнего Востока и Европу.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Вооруженных силах Украины появится новая должность - военный омбудсмен. Он будет заниматься военными потребностями народа и защитников.
"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - заявил Умеров.
Российские оккупанты ночью, 10 сентября, атаковали Киев дронами-камикадзе. Спасатели показали, как ликвидировали последствия вражеских ударов.
Спасатели отметили, что обломки вражеских дронов упали в трех районах Киева.
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