ua en ru
Вс, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская авиация сбросила управляемые бомбы на Змеиный

Змеиный, Воскресенье 10 сентября 2023 14:36
UA EN RU
Российская авиация сбросила управляемые бомбы на Змеиный Фото: российская авиация сбросила бомбы на Змеиный (twitter com Maxar)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в очередной раз атаковала остров Змеиный в Черном море. Оккупанты сбросили авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Россияне атаковали Змеиный в ночь на 10 сентября. Оккупанты применили авиацию.

"Ночью враг вновь нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки враг 46 раз из артиллерии обстрелял юг Украины. В результате обстрелов Херсонской области погиб один человек, повреждены три частных дома.

Когда Украина освободила Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию к побережью Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Змеиный Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит