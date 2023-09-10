Спасатели показали последствия российской атаки на Киев
Российские оккупанты ночью 10 сентября атаковали Киев дронами-камикадзе. Спасатели показали, как ликвидировали последствия вражеских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Киеве.
Спасатели отмечают, что обломки вражеских дронов упали в трех районах Киева.
Фото: спасатели показали последствия российской атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)
- Шевченковский район
Из-за падения обломков возник пожар, загорелась сухая трава на открытой местности. Пожар был потушен. Также обломки повредили квартиру в 25-этажном жилом доме. Там выбито окно, повреждены личные вещи.
- Подольский район
Обломки упали на открытую территорию. К счастью, пожаров, пострадавшим и повреждениям зданий нет.
По другому вызову в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорания, пострадавших нет.
- Святошинский район
Спасатели потушили пожар на открытой территории. Огонь распространился на 5 кв. м., возгорание ликвидировали.
На месте происшествия работали 35 спасателей и 7 единиц техники.
Ночная атака
Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камидзе. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, россияне выпустили 33 "Шахеда". ПВО работала в Киеве и области, было уничтожено 26 вражеских беспилотников.
В Киеве обломки дронов упали в нескольких районах. Власти столицы сообщали, что в результате атаки один человек пострадал.
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