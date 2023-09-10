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США намерены создать экономический коридор между Индией и странами Европы

Воскресенье 10 сентября 2023 00:57
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США намерены создать экономический коридор между Индией и странами Европы Фото: США намерены создать экономический коридор между Индией и странами Европы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в рамках саммита G20 инициировал создание железнодорожного и судоходного коридора, который объединит Индию, страны Ближнего Востока и Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что реализацией проекта помимо США займутся Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль и страны Евросоюза. По его словам, усовершенствованная транспортная инфраструктура поспособствует сближению ближневосточных стран и превратит регион в центр экономической активности.

В США не уточнили сроки реализации проекта и его стоимость. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, запуск экономического коридора обойдется в 20 млрд долларов.

Саммит G20 в Индии

В Индии проходит саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине.

Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

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Джозеф Байден G20 Саммит G20 Индия
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