США намерены создать экономический коридор между Индией и странами Европы

Президент США Джо Байден в рамках саммита G20 инициировал создание железнодорожного и судоходного коридора, который объединит Индию, страны Ближнего Востока и Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что реализацией проекта помимо США займутся Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль и страны Евросоюза. По его словам, усовершенствованная транспортная инфраструктура поспособствует сближению ближневосточных стран и превратит регион в центр экономической активности.

В США не уточнили сроки реализации проекта и его стоимость. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, запуск экономического коридора обойдется в 20 млрд долларов.

Саммит G20 в Индии

В Индии проходит саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине.

Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.