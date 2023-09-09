ВСУ продвигаются под Работино и отбросили врага возле Опытного: карты DeepState

Силы обороны Украины продолжают продвигаться в Запорожской области в ходе контрнаступательной кампании, имели успех на Авдеевском направлении, и отражают попытки российских оккупантов в районе Сватово захватить высоту возле Новоегоровки.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные интерактивной карты DeepStateMap .

Ситуация на Сватовском отрезке фронта

Около населенного пункта Новоегоровка продолжается главная битва за высоту 190.8. Как отмечают эксперты ресурса, бойцы ВСУ уже стерли основные силы противника на этом участке, при этом российские захватчики готовятся направить сюда свои резервы.

В публикации также говорится о том, что войска РФ надеются повторить свое июльское продвижение в этом районе, однако "такой сценарий стал невозможен".

Продолжаются бои за высоту 190.8 возле Новоегоровки (скрин карты: deepstatemap.live)

Бахмутское направление

На этом участке фронта Силы обороны продолжают вытеснять вражеские силы в Клещиевке, а также возле Андреевки. При этом российским оккупантам удалось немного улучшить позиции возле Курдюмовки.

Оккупанты улучшили позиции около Курдюмовки (карты за 7 и 8 сентября, скрин deepstatemap.live)

Авдеевское направление

Военные ВСУ имели частичный успех возле Опытного, и смогли отбросить вражеские силы около этого населенного пункта немного дальше на восток.

Силы обороны вытесняют войска РФ под Опытным (карты за 7 и 8 сентября, скрин deepstatemap.live)

Запорожский участок фронта

Украинские бойцы в ходе контрнаступления на юге страны продолжают давить на противника, и смогли продвинуться к западу от Работино. При этом около Новопрокоповки и Вербового не стихают тяжелые бои.

ВСУ продвигаются под Работино (карты за 7 и 8 сентября, скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других отрезках фронта

На Бердянском и Таврическом отрезках, по данным ресурса по состоянию на поздний вечер 8 сентября, изменения не зафиксированы.

Также на Сиверском направлении, а также на севере страны около госграницы с Беларусью и РФ - тоже без изменений.

Продвижение ВСУ

Напомним, что украинские защитники летом усилили наступление в Запорожской области, и бои идут, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также появились сообщения о прорыве бойцами ВСУ первой линии обороны российских оккупантов.

Кроме того, Силы обороны давят на противника на Бахмутском направлении. Наши военные продвигаются к югу от Бахмута, который пока что контролируют захватчики.

Между тем добавим, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях. Как отметил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, враг продолжает формировать "ударный кулак" на Купянском направлении, и использует тактику "мясных" штурмов. Также в Силах обороны отмечали, что оккупанты сосредоточились в районе Новоегоровки Луганской области, потому что хотят пробить так называемый "коридор".