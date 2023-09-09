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Президент Бразилии захотел "посадить" Зеленского и Путина за стол переговоров на ГА ООН

Суббота 09 сентября 2023 23:33
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Президент Бразилии захотел "посадить" Зеленского и Путина за стол переговоров на ГА ООН Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил "посадить" Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров в рамках Генассамблеи ООН 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Бразильский лидер считает, что для обсуждения войны в Украине уместным местом является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая состоится 19 сентября.

"Там есть место для обсуждения войны. Есть место для обсуждения мира. Есть место, где можно посадить (Владимира) Путина и (Владимира) Зеленского за стол переговоров. Все против войны", - заявил Лула да Силва.

Он добавил, что Бразилия не будет вовлекаться в войну, однако намерена участвовать в мирных переговорах.

Отношение президента Бразилии к войне в Украине

Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявлял о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" – читайте в материале РБК-Украина.

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Лула да Силва ООН
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