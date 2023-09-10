Умеров анонсировал создание новой должности в ВСУ
В Вооруженных силах Украины появится новая должность – военный омбудсмен. Он будет заниматься военными потребностями народа и защитников.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ялтинской европейской стратегии".
"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - заявил Умеров.
По его словам, Украина должна положить начало новой философии отношения к военным и сделать все возможное, чтобы они были обеспечены всем необходимым – оружием, оснащением, формой, едой, средствами защиты, медицинским обслуживанием, образованием, подготовкой и всем другим.
"Наша армия одна из самых больших, сильных и мотивированных в мире. Поскольку знаем за что мы боремся и сражаемся – за наших людей, наши дома, нашу свободу. Украинская армия жертвует своей жизнью за ценности свободы", – добавил министр обороны Украины.
Умеров стал министром обороны Украины
Верховная Рада 6 сентября назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.
В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.
О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.