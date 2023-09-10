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Умеров анонсировал создание новой должности в ВСУ

Воскресенье 10 сентября 2023 02:56
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Умеров анонсировал создание новой должности в ВСУ Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Вооруженных силах Украины появится новая должность – военный омбудсмен. Он будет заниматься военными потребностями народа и защитников.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Ялтинской европейской стратегии".

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность военного омбудсмена, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - заявил Умеров.

По его словам, Украина должна положить начало новой философии отношения к военным и сделать все возможное, чтобы они были обеспечены всем необходимым – оружием, оснащением, формой, едой, средствами защиты, медицинским обслуживанием, образованием, подготовкой и всем другим.

"Наша армия одна из самых больших, сильных и мотивированных в мире. Поскольку знаем за что мы боремся и сражаемся – за наших людей, наши дома, нашу свободу. Украинская армия жертвует своей жизнью за ценности свободы", – добавил министр обороны Украины.

Умеров стал министром обороны Украины

Верховная Рада 6 сентября назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.

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