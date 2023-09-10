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Украинские бойцы продвинулись еще на 1,5 км в районе Работино

Роботино, Воскресенье 10 сентября 2023 10:31
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Украинские бойцы продвинулись еще на 1,5 км в районе Работино Фото: ВСУ продвинулись еще на 1,5 км в районе Работино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. ВСУ удалось освободить еще 1,5 квадратных километра территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории", - сказал он.

Украинские бойцы продвинулись еще на 1,5 км в районе Работино

скриншот deepstatemap.live

При этом украинские военные сдерживают атаки врага в Донецкой области, в частности, на Марьинском направлении.

"А в районе Марьинки украинские военные отразили около 15 попыток атак врага. Оккупанты не оставляют попыток взять те руины, которые раньше были городом Марьинка", - отметил спикер.

По его словам, оккупанты продолжают использовать тактику "мясных штурмов", чтобы отбить утраченные позиции или прорвать оборону ВСУ. Штупун добавил, что общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 226 человек, в плен сдались 5 оккупантов.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Украинские военные продолжают наступательные действия в Запорожской области, активные бои продолжаются в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Последним уволенным населенным пунктом было Работино. По данным некоторых западных СМИ, наши воины на юге смогли прорвать первую линию обороны россиян.

Британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Работино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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