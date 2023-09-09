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На юге Крыма прогремели взрывы

Старый Крым, Суббота 09 сентября 2023 11:37
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На юге Крыма прогремели взрывы Фото: в Крыму снова слышны выбивки (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Это произошло утром в субботу, 9 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители оккупированного россиянами полуострова заявляют, что два мощных взрыва прогремели в районе города Старый Крым. Он находится на юге полуострова.

Почти через полчаса местные жители снова сообщили о двух мощных взрывах.

При этом российские оккупанты сегодня не сообщали об уничтожении боеприпасов в этом районе. Причины взрывов пока неизвестны.

На юге Крыма прогремели взрывы

скриншот google.com/maps

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму участились взрывы на военных базах, аэродромах и складах россиян.

Украинские военные предупреждают, что российским оккупантам опасно оставаться на полуострове.

При этом Украина уже не раз атаковала российские корабли в Черном море. Для этого защитники использовали надводные морские дроны.

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