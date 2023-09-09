Оккупанты обстреляли частные дома в Херсонской области: есть жертва

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По данным Прокудина, днем, 9 сентября, российская армия обстреляла Солнечное. Попали в частные дома. В результате атаки 48-летний мужчина погиб на месте.

"Обстрел продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил глава ОГА.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области остается оккупированной российскими войсками с февраля 2022 года. В связи с этим Херсон и населенные пункты, расположенные на линии фронта, постоянно обстреливаются.

Например, 3 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. На этот раз они били по жилым домам в Белозерке. Под обстрелы попала семья - 35-летний глава семьи погиб, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения.

На следующий день россияне обстреляли поселок Солнечный Херсонской общины. Во время атаки ранения получил 11-летний мальчик.

А во вторник, 5 сентября, оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области. Ранения получили две женщины, которые в это время находились во дворах собственных домов.

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