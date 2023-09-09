Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1300 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло с 1 037 до 1 305 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В то же время в результате стихийного бедствия ранения получили 1 832 человека. Из них 1220 - находятся в критическом состоянии.

Среди погибших опознан гражданин Франции. Он скончался во время землетрясения от остановки сердца.

По прогнозам экспертов, число погибших будет расти по мере того, как спасатели будут добираться до труднодоступных отдаленных районов и продолжать поисковые работы.

Землетрясение в Марокко

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игил. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

Среди пострадавших украинцев пока нет

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока информация о пострадавших украинцах в Марокко не поступала.

Однако ситуацию продолжают отслеживать. Чтобы получить помощь, украинцам необходимо обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Рабате: +212 6 61 18 63 90.

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