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Партизаны в Новой Каховке ликвидировали оккупантов, перевозивших "бюллетени", - ЦНС

Суббота 09 сентября 2023 18:56
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Партизаны в Новой Каховке ликвидировали оккупантов, перевозивших "бюллетени", - ЦНС Иллюстративное фото: Партизаны в Новой Каховке ликвидировали оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке провели успешную диверсию против захватнической администрации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Партизаны взорвали автомобиль захватчиков, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время так называемых выборов устроенных Москвой на временно оккупированных территорий.

В результате подрыва автомобиля - один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Фото: Партизаны в Новой Каховке ликвидировали оккупантов, перевозивших "бюллетени" (sprotyv.mod.gov.ua)

Псевдовыборы в оккупации

Российские террористы проводят в оккупации так называемые "выборы" разного уровня, в том числе и "довыборы" депутатов Госдумы, "выборы" глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметили в Германии, псевдовыборы являются обычной пропагандистской акцией, которую Берлин не будет признавать.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, таким образом террористы хотят ужесточить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

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