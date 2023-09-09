ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из артиллерии обстреляли пограничную деревню в Черниговской области, есть пострадавший

Суббота 09 сентября 2023 15:44
UA EN RU
Россияне из артиллерии обстреляли пограничную деревню в Черниговской области, есть пострадавший Фото: Россияне из артиллерии обстреляли пограничную деревню в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики из артиллерии обстреляли пограничное село в Черниговской области. Из-за вражеского обстрела тяжелые ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

Утром 9 сентября российские войска с применением артиллерийского вооружения совершили обстрел села Костобобров Семеновской ОТГ.

В результате обстрела тяжелые ранения получил 68-летний местный житель. Он доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, из-за обстрелов повреждены хозяйственные постройки на территории хозяйства пострадавшего.

Черниговская область

С начала российского вторжения почти вся область была захвачена оккупантами страны-агрессора. Несмотря на это Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были оккупированы, однако подвергались российским обстрелам.

3 апреля прошлого года значительная часть области вплоть до Чернигова была освобождена от оккупантов, а до 6 апреля захватчики оставили область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война России против Украины
NEWS
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит