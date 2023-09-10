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Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов

Воскресенье 10 сентября 2023 04:48
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Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов Фото: руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Контрнаступление ВСУ продолжится и после наступления холодной погоды, даже если продвигаться вперед станет труднее.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться", - заявил руководитель ГУР.

По его словам, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях, при этом он признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.

По его мнению, среди ключевых факторов, которые тормозят контрнаступление ВСУ – это очень плотная концентрация российских мин, а также большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сведениям Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Работино.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Работино подразделения с других направлений. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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Кирилл Буданов Контрнаступление ВСУ ВСУ ГУР
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Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, - Буданов
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