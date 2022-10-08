Финпомощь от МВФ и успехи ВСУ на фронте: новости за 7 октября

Вчера, 7 октября 2022 года, МВФ выделил Украине 1,3 млрд долларов финпомощи. А за неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов.

Война России против Украины: последние новости

МВФ выделил Украине 1,3 млрд долларов финпомощи

Исполнительный совет МВФ сегодня поддержал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 1,3 млрд долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что общее финансирование от Фонда Украины с начала войны составит 2,7 млрд. долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку обороноспособности страны, выплату пенсий и социальных программ, а также усиление устойчивости экономики.

"Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году", - подчеркнул Шмигаль.

За неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов

В течение недели ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также добавил, что хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день на этом направлении освобождается украинская земля и люди от псевдореферендума.

Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин сегодня, 7 октября, провели телефонный разговор. Они обсудили войну в Украине.

"В ходе разговора обсуждались вопросы, которые улучшат отношения между Турцией и Россией, а также последние события в российско-украинской войне", - говорится в сообщении.

Эрдоган в очередной раз заявил, что выступает за переговоры между Россией и Украиной. Он предложил "внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса".

Совет в первом чтении поддержал госбюджет-2023

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении.

Да, 251 нардеп проголосовал за поддержку проекта. Народный депутат Украины Ярослав Железняк написал, что на обсуждение 1270 правок ушло почти три часа. Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии провело ротацию представителей миссии в Запорожской атомной электространции. Теперь команду МАГАТЭ представляют четыре эксперта вместо двух.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена, и сейчас на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям", - говорится в сообщении.

ЕС выделит еще 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейский Союз намерен выделить Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз предоставил нашей стране 19 млрд. евро помощи. При этом названная сумма не включает военную помощь.

"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут предоставлены в ближайшие дни", - сказала фон дер Ляйен.

Украинские военные начали проходить обучение по применению ЗРК Aspide в Испании

Первые 19 украинских военнослужащих приступили к обучению по использованию зенитно-ракетного комплекса Aspide на авиабазе "Сарагоса" в Испании.

Украинские военные проходят инструктаж по использованию зенитной системы Aspide , которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Учеба была разделена на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики).

Зеленский заявил, что Россия готовит свое общество к ядерному удару

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия начала готовить свое общество к ядерному удару.

"Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - заявил Зеленский.

Зеленский назвал задачи "минимум" и "максимум" в войне и оценил возможность выполнения

Задача -минимум для Украины – это освободить территорию , которую захватили россияне после 24 февраля. При этом задача максимум - деоккупация всей территории Украины и выход на международно признанные границы 1991 года.

Зеленский подчеркнул, что выйти на рубежи, которые были до 24 февраля, необходимо не потому, что это какая-то условная линия, а потому, что украинскому населению трудно жить в оккупации.