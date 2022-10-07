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ВСУ вошли в Макеевку Луганской области

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Пятница 07 октября 2022 12:35
ВСУ вошли в Макеевку Луганской области Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 198 батальона ТРО.

Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Макеевки.

"ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка - это Украина", - пишет пресс-служба батальона.

Также наши бойцы показали видео, которое было записано в селе.

ВСУ вошли в Макеевку Луганской области

Фото: Макеевка Луганской области (deepstate)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал деоккупацию области.

Между тем, наши воины уже освободили село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.

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