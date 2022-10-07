ВСУ вошли в Макеевку Луганской области
Украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 198 батальона ТРО.
Стоит отметить, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Макеевки.
"ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка - это Украина", - пишет пресс-служба батальона.
Также наши бойцы показали видео, которое было записано в селе.
Фото: Макеевка Луганской области (deepstate)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал деоккупацию области.
Между тем, наши воины уже освободили село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.
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