Зеленский заявил, что Россия готовит свое общество к ядерному удару
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия начала готовить свое общество к ядерному удару.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BBC .
"Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - заявил Зеленский.
Также президент отрицал, что призвал нанести превентивные удары по России во время онлайн-мероприятия в четверг, заявив, что слово, которое он использовал на украинском языке, было неправильно понятно.
"После этого перевода россияне сделали по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать в других направлениях", - пояснил президент.
Напомним, ранее Зеленский призвал НАТО пересмотреть применение своего давления в случае использования Россией ядерного оружия, упомянув о превентивных ударах.
Позже у Зеленского разъяснили заявление о превентивных ударах по России. Это не было призывом к странам НАТО превентивно использовать ядерное оружие против РФ.
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