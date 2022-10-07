ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты массированно обстреливают Сумскую область: есть жертвы и разрушения

Новина українською →
Сумы, Пятница 07 октября 2022 13:51
Оккупанты массированно обстреливают Сумскую область: есть жертвы и разрушения Фото: оккупанты массированно обстреливают Сумскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за сутки выпустили по Сумской области 170 снарядов. Вследствие обстрелов есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов, всего 170 прилетов на территории региона. Среди прочего враг применил неуправляемые ракеты с вертолета", - рассказал он.

Отмечается, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи, а также есть раненые.

При этом сегодня оккупанты продолжают наносить удары по региону. Уже известно об одном погибшем.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Запорожью. Российская ракета упала во двор многоэтажки. Пострадал по меньшей мере один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке