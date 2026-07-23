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Украина получит от Ирландии новый пакет помощи

16:29 23.07.2026 Чт
2 мин
Выделенные средства поддержат украинский народ во время войны против России
aimg Елена Бджола
Украина получит от Ирландии новый пакет помощи Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Микхол Мартин в Киеве 23 июля 2026 года (president.gov.ua)
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23 июля два топ-чиновника Ирландии объявили о новом пакете двусторонней поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Ирландии.

Ирландия предоставит новую помощь Украине

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин и министр иностранных дел и торговли Гелен Макенти заявили, что помощь рассчитана на 2026 год и составляет 125 миллионов евро.

Эта поддержка содержит:

  • 100 миллионов евро на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования;
  • 25 миллионов евро в поддержку восстановления и защиты критической инфраструктуры Украины с акцентом на энергетику перед зимой.

Поддержка во время войны

Мартин прибыл в Киев сегодня утром и выразил солидарность ирландского народа по вооруженной агрессии России против Украины.

"Народ Ирландии стоит рядом с Украиной и ее народом перед лицом аморальной и неспровоцированной войны агрессии России. Это страшно - видеть своими глазами последствия кампании воздушных атак РФ на города и села Украины", - отметил чиновник.

И добавил, что Россия снова цинично атакует критически важную инфраструктуру Украины в преддверии зимы.

"Минувшей зимой миллионы людей остались без отопления и электричества при температуре -20°C. Наша поддержка поможет восстановить эти повреждения", - говорит Мартин.

Ирландия помогает Украине

Ирландия принимает очень большое количество украинских беженцев. Страна также оказала Украине значительную поддержку: более 550 миллионов евро с февраля 2022 года.

Это включает:

  • более 254 миллионов евро гуманитарной и стабилизационной поддержки (включая 27 миллионов евро энергетической поддержки),
  • более 200 миллионов евро военной поддержки,
  • 94 миллиона евро нелетальной военной поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Это в дополнение к оборудованию, предоставленному Ирландскими силами обороны:

  • радиолокационным системам,
  • транспортным средствам,
  • системам спутниковой связи.

Напомним, ЕС продлил действие статуса временной защиты для украинских искателей убежища еще на один год - до 4 марта 2028 года. Поддержала это решение и Ирландия.

Идея предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС может заблокировать реальное вступление страны в блок на долгие годы. МакЭнти выразила серьезные опасения по поводу инициативы канцлера Германии Фридриха Мерца.

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