ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи 13 населенных пунктов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 13 населенных пунктов и атаковали 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Ясна Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовыж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Кияница, Мирополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелка, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная;

на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка, Григоровка, Торское, Ивановка и Грековка;

на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Выемка, Раздолевка, Веселое, Зайцево и Одрадовка;

на Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более двадцати населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Андреевка, Первомайское, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка и Терновые Поды.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА и два вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, понтонную переправу и комплекс РЭБ.