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ВСУ продвигаются в Харьковской области: обновлена карта боевых действий

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Украина, Пятница 07 октября 2022 17:43
ВСУ продвигаются в Харьковской области: обновлена карта боевых действий Фото: ВСУ продвигаются в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, украинские военные продолжили активно продвигаться в Харьковской области, неподалеку от освобожденного Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в населенный пункт Подолы в Харьковской области. Он почти вплотную расположен к освобожденному ранее Купянску.

ВСУ продвигаются в Харьковской области: обновлена карта боевых действий

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, что Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области. Украинским бойцам уже удалось уволить несколько населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы освободили поселок Торское, который находится вблизи Кременной .

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска уже начали подготовку к обороне Кременной. Там наблюдается множество вражеских солдат и массовые минирования.

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