Россияне сердятся, что у мобилизованных льгот больше, чем у контрактников, - ГУР
Россиянин в разговоре со своей матерью узнал, что мобилизованным оккупантам предоставляется большое количество льгот по сравнению с обычными контрактниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"А наши ребята типа ничего себе не покупают? Так вам чего-то такие льготы у кого мобилизованы. По 200 по 300 тысяч подъемных дают, на что?", - сердится мать оккупанта.
Далее она была недовольна тем, что мобилизованных считают героями России, а об обычных контрактниках и забыли.
"И бесят уже, льготы им, женщин не имеют права уволить, чего там только нет. Всех детей, кто на платной основе, надо перевести на безвозмездную", - заявила женщина.
В конце женщина добавила, что очень хочет дозвониться президенту РФ Владимиру Путину и спросить, не знает ли он, как дела, поскольку нет хлеба и воды.
Напомним, что оккупанты с передовой призывают россиян скрываться от мобилизации. Они советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.
Стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 61 тысячи своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 330 кафиров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .