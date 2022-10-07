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ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области

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Украина, Пятница 07 октября 2022 17:31
ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области Фото: ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, стало известно, что ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"С начала войны Вооруженные силы Украины деоккупировали более 2 400 квадратных километров", - говорится в заявлении.

По словам Тимошенко, в Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском районе деоккупирован 61 населенный пункт.

"В Бериславском районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, также проводится эвакуация населения", - заявил Тимошенко.

В селах Воронцовка и Высокополье уже возобновляются работы трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. На очереди Новоалександровка и Давыдов Брод.

В Архангельском, Осокоровке и Высокополье часть критической инфраструктуры не подлежит восстановлению.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.

Также, в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

Ранее мы писали, что, по данным Института изучения войны, Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.

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