В пятницу, 7 октября, стало известно, что ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"С начала войны Вооруженные силы Украины деоккупировали более 2 400 квадратных километров", - говорится в заявлении.

По словам Тимошенко, в Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском районе деоккупирован 61 населенный пункт.

"В Бериславском районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, также проводится эвакуация населения", - заявил Тимошенко.

В селах Воронцовка и Высокополье уже возобновляются работы трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. На очереди Новоалександровка и Давыдов Брод.

В Архангельском, Осокоровке и Высокополье часть критической инфраструктуры не подлежит восстановлению.