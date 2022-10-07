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ЕС выделит еще 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 19:03
ЕС выделит еще 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз намерен выделить Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи в ближайщее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыдкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Праге.

Она отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз предоставил нашей стране 19 млрд евро помощи. При этом названная сумма не включает военную помощь.

"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут предоставлены в ближайшие дни", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, недавно Украина получила 500 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза.

Кроме того, 27 сентября правительство одобрило привлечение кредита от ЕС. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 млрд евро.

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