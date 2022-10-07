Минус 17 танков и 350 оккупантов: названы новые потери РФ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 680 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, по данным британской разведки, российские вооруженные силы оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Также мы писали, что украинские войска продолжают атаки в направлении Сватово-Кременная и вблизи освобожденного Купянска. В то же время оккупанты усиливают позиции вблизи Бахмута Донецкой области.

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