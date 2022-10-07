Минус 17 танков и 350 оккупантов: названы новые потери РФ
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 680 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери России на 7 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 61680 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 2466 (+17);
- боевых бронированных машин - 5093 (+29);
- артиллерийских систем - 1455 (+31);
- РСЗО - 344 (+0);
- средства ПВО - 177 (+0);
- самолетов - 266 (+0);
- вертолетов - 233 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1067 (+20);
- крылатые ракеты - 246 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8);
- специальной техники - 135 (+1).
Напомним, по данным британской разведки, российские вооруженные силы оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.
Также мы писали, что украинские войска продолжают атаки в направлении Сватово-Кременная и вблизи освобожденного Купянска. В то же время оккупанты усиливают позиции вблизи Бахмута Донецкой области.
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