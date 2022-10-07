МВФ выделил Украине 1,3 млрд долларов финпомощи. Они поступят уже сегодня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Деньги выделены в рамках программы Rapid Financing Instrument. По словам главы государства, средства уже сегодня будут отправлены в Украину.

Обновлено (20:09)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что общее финансирование от Фонда Украине с начала войны составит 2,7 млрд долларов. Полученный транш будет направлен на поддержку обороноспособности страны, выплаты пенсий и социальных программ, а также усиление устойчивости экономики.

"Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, на следующий год Украина ожидает новую обширную программу МВФ, а также финансирования от США, ЕС и других стран G7.