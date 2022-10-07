Зеленский назвал задачи "минимум" и "максимум" в войне и оценил возможность выполнения

Задача-минимум для Украины - это освободить территорию, которая была захвачена россиянами после 24 февраля. При это задача-максимум - деоккупация всей территории Украины и выход на международно признанные границы 1991 года.

"Сегодня задача-минимум - выйти на ту линию, которая была до 24 числа. Почему? Это первый этап, и он очень важен, потому что люди, которых сейчас Россия оккупировала, просто не могут выдержать - жить в подвалах, жить без пенсий или зарплат, жить без еды, понимаете?" - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что выйти на рубежи, которые были до 24 февраля необходимо не из-за того, что это какая-то условная линия, а потому что украинскому населению тяжело жить в оккупации.

При этом президент отметил, что точно неизвестно ни количество живых, ни количество погибших людей на оккупированных территориях. Украина также достоверно не знает, какой процент жителей нуждается в срочной помощи. Также неизвестно, сколько людей замучили российские оккупанты и продолжают это делать.

"Но наш главный план, этот финиш, как вы говорите, - это, конечно, вся наша территория согласно международному праву, в международно признанных границах 1991 года - то есть включительно с Донбассом, оккупированными сейчас частями наших Донецкой и Луганской областей, а также Крым. Все это - наша территория. Я считаю, что это абсолютно справедливо", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос журналиста, возможно ли выполнить такую задачу, глава государства ответил: "Я думаю, что это возможно. Я думаю, что это очень нужно".

Президент добавил, что выйти на границы Украины важно, так как если этого не сделать, у России всегда будет возможностью снова пойти на оккупацию Украины полностью.

"Почему так плохо иметь Донбасс разделенным, как это было до 24 числа? Да, мы планировали, говорили, что давайте дипломатически решим этот вопрос. Но разделенный Донбасс - это риск возвращения войны, вот о чем я говорю. Поэтому я считаю, что это нужно закончить", - сказал он.

Зеленский отметил, что самое лучшее окончание войны - это возвращение украинской власти на временно оккупированные территории и присутствие украинских пограничников на границах в международно признанном значении.