Бомба на драмтеатр, "мирний план", зброя від Британії та США: новини за 16 березня

В Маріуполі окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні людей, Financial Times повідомили про прогрес за "мирним планом", США та Британія передадуть Україні військове обладнання. Докладніше про те, що сталося у середу, 16 березня - у матеріалі РБК-Україна

У Маріуполі окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні людей

У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей. Театр був прихистком, в якому люди рятувались від обстрілів.

Повідомляється, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.

Україна і Росія домоглися прогресу за мирним планом. Він складається з 15 пунктів, - FT

На переговорах Росії та України сторони домоглися значного прогресу за попереднім мирним планом. На сьогодні він включає в себе 15 пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання з посиланням на трьох учасників переговорів пише, що мирний план включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Україна оголосить про нейтралітет та піде на скорочення своїх Збройних сил.

Водночас, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інформація від видання є всього-на-всього чернеткою із російських запитів.

Українські війська збили два російські винищувачі над Чорним морем

Українські зенітники збили ще два російські винищувачі. Літаки противника намагалися атакувати населений пункт в Одеській області.

Пілоти катапультувалися і впали в Чорне море.

Київ знову обстріляли окупанти: снаряди влучили в приватні будинки

Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Київ. Снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у трьох житлових будинках.

Також зранку 16 березня в результаті ворожого обстрілу української столиці уламок снаряду влучив в житловий багатоповерховий будинок в Шевченківському районі. Стався обвал будівлі.

Протитанкові комплекси, ППО та боєприпаси. США та Британія передадуть Україні військове обладнання

Сполучені Штати Америки передадуть Україні військове обладнання. Йдеться про тисячі протитанкових комплексів, 800 систем ППО та мільйони боєприпасів.

Тим часом глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР.

Члени НАТО одноголосно проти закриття неба над Україною, - Столтенберг

Країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною. Всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека на прес-конференції в Брюсселі.

"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав Столтенберг. Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі глав МЗС у вівторок, додавши, Альянс має намір "не допустити ескалації війни з Росією".

В ефірі "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського. "Закликає" ЗСУ скласти зброю

В середу, 16 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24" пустили фейкове звернення президента України Володимира Зеленського. Він нібито закликає Збройні Сили України скласти зброю.

Президент відреагував на провокацію. " Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, дітей і сім'ї", - зазначив Зеленський. Він додав, що українська армія не складе зброю до самої перемоги.

Суд у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Розгляд ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ у ще більшу ізоляцію", - зазначив він.

Росію офіційно вигнали з Ради Європи

Позачергове засідання Комітету міністрів закінчилося виключенням Росії з переліку членів Ради Європи. Зокрема, РФ покарали за порушення базових норм співпраці європейських країн. Напередодні виключення Росії підтримала Парламентська асамблея Ради Європи.

РФ приєдналася до організації у лютому 1996 року.