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Україна і Росія домоглися прогресу за мирним планом. Він складається з 15 пунктів, - FT

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Київ, Середа 16 березня 2022 16:44
Україна і Росія домоглися прогресу за мирним планом. Він складається з 15 пунктів, - FT Фото: переговори Росії та України (t me nexta live)
Автор: Артем Горовенко

На переговорах Росії та України сторони домоглися значного прогресу за попереднім мирним планом. На сьогодні він включає в себе 15 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання з посиланням на трьох учасників переговорів пише, що мирний план включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Україна оголосить про нейтралітет та піде на скорочення своїх Збройних сил.

За даними FT, мирний план обговорюється з понеділка. Згідно з ним, Київ повинен відмовитися від амбіцій щодо вступу в НАТО і не розміщувати іноземні військові бази. В обмін на це українська сторона отримає гарантії безпеки від США, Великобританії та Туреччини.

Водночас видання зазначає, що прийнятність західних гарантій для Москви може стати перешкодою для укладення мирної угоди. Як і статус окупованих у 2014 році Криму та Донбасу.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив Financial Times, що мирна угода в будь-якому випадку буде включати виведення російських військ з територій, зайнятих з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що на переговорах Україна вимагає гарантії безпеки і від Росії. Але досягти цього можна лише при зустрічі лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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