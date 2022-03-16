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Росію офіційно вигнали з Ради Європи

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Середа 16 березня 2022 15:22
Росію офіційно вигнали з Ради Європи Фото: Опускання прапора РФ (twitter.com/PACE_News)
Автор: Антон Федорців

Позачергове засідання Комітету міністрів закінчилося виключенням Росії з переліку членів Ради Європи. РФ приєдналася до організації у лютому 1996 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради Європи.

Росія офіційно перестала бути членом Ради Європи. Комітет міністрів скористався статею 8 Статуту Ради Європи для обґрунтування свого рішення.

Зокрема, РФ покарали за порушення базових норм співпраці європейських країн. Напередодні виключення Росії підтримала Парламентська асамблея Ради Європи.

10 березня Росія заявила бажання самостійно вийти з організації з 1 січня 2023-го. Однак, у Раді Європи обрали шлях її негайного виключення.

Нагадаємо, що ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації на території Молдови.

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