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Члени НАТО одноголосно проти закриття неба над Україною, - Столтенберг

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Брюссель, Середа 16 березня 2022 18:13
Члени НАТО одноголосно проти закриття неба над Україною, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Країни-члени НАТО єдині в рішенні не створювати безпольотну зону над Україною. Всупереч неодноразовим закликам до цього президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека на прес-конференції в Брюсселі.

"В Україні не буде розгортання повітряних чи наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав Столтенберг.

Він уточнив, що міністри обговорили це питання на зустрічі глав МЗС у вівторок, додавши, Альянс має намір "не допустити ескалації війни з Росією".

"Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив перед конгресом США. Він вкотре закликав закрити небо над нашою країною або ж передати засоби протиповітряної оборони.

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