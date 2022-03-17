Бомба на драмтеатр, "мирный план", оружие от Британии и США: новости за 16 марта

В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей, Financial Times сообщили о прогрессе по "мирному плану", США и Британия передадут Украине военное оборудование. Подробнее о том, что произошло в среду, 16 марта - в материале РБК-Украина

В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей

В Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении скрывались сотни людей. Nеатр был прибежищем, в котором люди спасались от обстрелов.

Сообщается, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Украина и Россия добились прогресса по мирному плану. Он состоит из 15 пунктов, - FT

На переговорах России и Украины стороны добились значительного прогресса по предварительному мирному плану. На сегодня он включает в себя 15 пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. Издание со ссылкой на трех участников переговоров пишет, что мирный план включает прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и пойдет на сокращение своих Вооруженных сил.

При этом по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, информация от издания является всего лишь черновиком из российских запросов.

Украинские войска сбили два российских истребителя над Черным морем

Украинские зенитчики сбили еще два российских истребителя. Самолеты противника пытались атаковать населенный пункт в Одесской области.

Пилоты катапультировались и упали в Черное море.

Киев снова обстреляли оккупанты: снаряды попали в частные дома

Вечером 16 марта российские оккупанты снова обстреляли Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе По данным ГСЧС, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в трех жилых домах.

Также утром 16 марта в результате вражеского обстрела украинской столицы обломок снаряда попал в жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе. Произошел обвал здания.

Противотанковые комплексы, ПВО и боеприпасы. США и Британия передадут Украине военное оборудование

Соединенные Штаты Америки передадут Украине военное оборудование. Речь идет о тысячах противотанковых комплексов, 800 систем ПВО и миллионах боеприпасов.

Тем временем глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Сейчас они только на вооружении британцев, а также ЮАР.

Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека на пресс-конференции в Брюсселе.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников", - сказал Столтенберг. Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

В эфире "Украина 24" пустили фейковое обращение Зеленского. "Призывает" ВСУ сложить оружие

В среду, 16 марта, в эфире телеканала "Украина 24" пустили фейковое обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы призывает Вооруженные силы Украины сложить оружие.

Президент отреагировал на провокацию. "Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, детей и семьи", - отметил он. Заланский добавил, что украинская армия не сложит оружие до самой победы.

Суд в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Рассмотрение инициировала украинская сторона после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", - отметил он.

Россию официально изгнали из Совета Европы

Внеочередное заседание Комитета министров завершилось исключением России из перечня членов Совета Европы. В частности, РФ наказали за нарушение базовых норм сотрудничества европейских стран. Накануне исключение России поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы.

РФ присоединилась к организации в феврале 1996 года.